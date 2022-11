Toni Petrea i-a pus gând rău FCSB-ului: „Eu sunt la Chindia și vreau să câștig!” – Ce a transmis tehnicianul dâmbovițenilor!

Toni Petrea, tehnicianul Chindiei Târgoviște, a vorbit despre duelul cu FCSB, fosta sa echipă. Tehnicianul și-a dat demisia de pe banca tehnică a bucureștenilor după etapa cu numărul 2 din acest sezon (0-2 cu Rapid).

Antrenorul a preluat-o pe Chindia de pe penultimul loc și a dus-o până pe poziția a 11-a, fără înfrângere în mandatul său. Iată ce a spus Toni Petrea despre cofruntarea cu FCSB.

„Eu sunt la Chindia și vreau să câștig!”

„Nu, n-am nicio problemă pentru meciul cu FCSB. De ce să-mi fie greu? Am fost acolo, bine ați spus am fost, acum sunt la Chindia, mă concentrez la ce am de făcut aici. Normal că mă leagă ceva de FCSB, am o afinitate, dar totul se schimbă. E meci Chindia – FCSB, eu sunt la Chindia și vreau să câștig.

Ar putea conta că-i știu pe jucătorii de la FCSB, dar au un lot destul de numeros și valoros și pot alinia mai multe formule de joc. Acum depinde și de ceea ce-și doresc ei. Îi știu pe majoritatea dintre ei, că au mai apărut jucători pe care eu nu i-am prins, și știm ce calități au, dar pot spune că știu și punctele mai puțin forte”, a declarat Toni Petrea, conform Fanatik.