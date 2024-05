Tony da Silva, antrenorul lui Poli Iași: „Este munca lui Leo Grozavu”

Tony da Silva, 43 de ani, antrenorul lui Poli Iași, a reacționat după ce a salvat echipa, reușind să învingă Petrolul Ploiești cu 2-0.

„La un moment dat lucrurile nu mergeau și au ales să schimbe antrenorul. Am venit cu inima deschisă, cu tot sufletul. Am spus de la început că va fi greu, dar am fost foarte încrezător. Este munca lui Leo Grozavu, a conducerii, a băieților, eu doar am ajutat puțin.

Vedeta este echipa, este orașul. Pentru mine, cel mai important este ce s-a întâmplat astăzi între echipă și oraș. Așa ar trebui să fie în fiecare weekend, numai așa putem lupta pentru mai mult. Nu avem buget cât alte echipe, dar suntem o echipă umilă, de muncitori.

Eu mă simt foarte bine aici, am găsit un club ca o familie. Eu dedic această victorie în primul rând lui Leo Grozavu, e fantastic ce a făcut el aici. Doar am terminat munca pe care el a început-o. Sunt mândru de băieți.

Nu m-a interesat ce s-a întâmplat la celelalte meciuri, am vrut să ne concentrăm la noi. Publicul a fost fantastic, am făcut cel mai bun meci al nostru de când sunt aici. Am fost o adevărată echipă, le-am spus băieților că dacă vor juca uniți, compact, va ieși în evidență calitatea lor. Sunt mândru de oraș, de public și de băieți”, a comentat Tony după meci, la DigiSport.