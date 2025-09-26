Torino și Genoa au obținut biletele pentru optimile Cupei Italiei

Genoa s-a calificat joi în optimile Cupei Italiei, după victoria cu 3-1 obținută pe teren propriu împotriva echipei de ligă secundă Empoli.

Oaspeții au deschis scorul prin Edoardo Saporiti în minutul 12, însă gazdele au întors meciul prin reușitele lui Morten Frendrup (15), Alessandro Marcandalli (56) și Jeff Ekhator (83).

Românii au avut și ei parte de minute importante. Nicolae Stanciu a fost titular la Genoa și a jucat până în minutul 84, iar Rareș Ilie a evoluat tot meciul pentru Empoli.

În turul următor, echipa patronată de omul de afaceri român Dan Șucu va întâlni pe Atalanta Bergamo, în decembrie.