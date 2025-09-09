Tot la Dinamo, dar din Superliga în Liga II. Răzvan Paşcalău, împrumutat la divizionara secundă

FC Dinamo anunţă că Răzvan Paşcalău se va alătura lotului pregătit de Florin Bratu la CS Dinamo, în Liga a II-a, pentru acest sezon competiţional.

Cluburile au ajuns la un acord privind împrumutul său pentru această stagiune, iar Răzvan va continua în eşalonul secund, a precizat FC Dinamo.

Paşcalău, în vârstă de 21 de ani, joacă la Dinamo din 2024 şi are contract până în 2029.