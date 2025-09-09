Tot la Dinamo, dar din Superliga în Liga II. Răzvan Paşcalău, împrumutat la divizionara secundă
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat marți, 09 septembrie 2025, ora 16:05,
FC Dinamo anunţă că Răzvan Paşcalău se va alătura lotului pregătit de Florin Bratu la CS Dinamo, în Liga a II-a, pentru acest sezon competiţional.
Cluburile au ajuns la un acord privind împrumutul său pentru această stagiune, iar Răzvan va continua în eşalonul secund, a precizat FC Dinamo.
Paşcalău, în vârstă de 21 de ani, joacă la Dinamo din 2024 şi are contract până în 2029.