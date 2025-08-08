Tottenham a fost umilită înainte de Supercupa Europei

Echipa engleză de fotbal Tottenham Hotspur, câștigătoarea ultimei ediții a competiției Europa League, a fost învinsă fără drept de apel, cu 4-0, de campioana Germaniei, Bayern Munchen, într-un amical.

Meciul cu PSG are loc pe 13 august la Udine

Partida s-a jucat pe stadionul Allianz Arena din capitala Bavariei, în fața a 72.000 de spectatori.

Harry Kane, fostul atacant al lui Tottenham, a deschis scorul în minutul 12, celelalte goluri fiind marcate de Kingsley Coman (61), Lennart Karl (76) și Jonah Kusi-Asare (81).

Fundașul român Radu Drăgușin, aflat în recuperare după o gravă accidentare suferită în sezonul trecut, nu a făcut parte din lotul lui Tottenham la acest meci.

Acesta este primul eșec suferit de Tottenham în partidele de pregătire din această vară sub comanda noului său antrenor, Thomas Frank, după victoriile cu Reading (2-0) și Arsenal Londra (1-0) și remizele cu Wycombe (2-2), Luton Town (0-0) și Newcastle (1-1).

Tottenham Hotspur urmează să dispute Supercupa Europei, pe 13 august la Udine (Italia), împotriva formației franceze Paris Saint-Germain, câștigătoarea Ligii Campionilor.

PSG și-a reluat miercuri antrenamentele, la trei săptămâni și jumătate după eșecul suferit în finala Cupei Mondiale a Cluburilor, în fața echipei Cheslea Londra (0-3).