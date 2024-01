Tottenham face orice pentru a-l aduce în iarnă pe Radu Drăgușin: „Se va ajunge la un acord”

Șansele ca fundașul român Radu Drăgușin să rămână la echipa italiană Genoa și în a doua parte a sezonului scad pe zi ce trece.

El este dorit insistent de formația engleză Tottenham chiar din această iarnă. Genoa cere pe internaționalul român 30 de milioane de euro, iar oferta făcută de gruparea din Premier League este foarte apropiată ca valoare.

„O nouă rundă de negocieri între Tottenham și Genoa pentru Radu Drăgușin. Tottenham confirmă, așa cum am spus, că au mărit oferta care a ajuns la 27 de milioane de euro.

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 4, 2024