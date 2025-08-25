Tragedie în Ecuador: Marcos Olmedo a murit într-un accident rutier

Fotbalistul Marcos Olmedo (26 ani), care a jucat pentru echipa Mushuc Runa din prima divizie a Ecuadorului, a încetat din viață, duminică, într-un accident produs în provincia Esmeraldas, la frontiera cu Columbia, au transmis echipa sa și Federația ecuadoriană de specialitate, citate de EFE.

A câștigat Cupa Ecuadorului în 2024

”Cu profund regret anunțăm decesul iubitului nostru jucător Marcos Olmedo. Sincerele noastre condoleanțe pentru familia sa în acest moment dureros. Odihnește-te în pace, Marcos”, a scris clubul Mushuc Runa pe contul său de X.

Federația ecuadoriană de fotbal și-a exprimat, de asemenea, regretul pentru decesul lui Olmedo într-un comunicat dat publicității, amintind că jucătorul a purtat culorile unor cluburi precum Aucas, America de Quito, Macara, Liga de Quito și El Nacional, cu ultimul câștigând Cupa Ecuadorului în 2024.

”Transmitem sincerele noastre condoleanțe familiei sale, coechipierilor și tuturor celor care fac parte din familia Mushuc Runa, precum și comunității sportive din țară”, a transmis FEF în comunicatul său.