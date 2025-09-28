Tragedie în Franţa: un fotbalist a murit în vestiar în urma unui atac de cord, după un meci

Clubul francez CF Estrablin a fost lovit de o tragedie teribilă cu câteva ore înainte de un meci din al patrulea tur al Cupei Franţei.

„Dada” a decedat sub privirile locate ale coechipierilor

Potrivit Dauphiné Libéré, portarul echipei a doua a grupării a decedat în urma unui accident cardiac survenit la scurt timp după un alt joc.

Echipa a doua tocmai jucase împotriva unui club vecin, în momentul în care portarul Nicolas Dalliere s-a prăbuşit în vestiar sâmbătă seara, după meci.

Victimă a unui atac de cord, cel care era poreclit „Dada” de către coechipieri nu a putut fi resuscitat de echipele de prim ajutor. A decedat sub privirile coechipierilor săi, extrem de şocaţi.

Această tragedie a afectat comunitatea locală, în condiţiile în care echipa principală a clubului urma să dispute duminică un meci în turul 4 al Cupei Franţei, împotriva Goal FC, care evoluează în National 2.

În ciuda durerii, jucătorii echipei principale au decis să dispute acest meci în memoria colegului lor de la echipa a doua. Înainte de fluierul de start, a fost desfăşurat un banner şi s-a ţinut un minut de reculegere de către cei aproximativ 200 de spectatori veniţi să-i aducă un omagiu portarului.

„Este o dramă absolută pentru fotbal, pentru comunitate şi pentru marea familie a fotbalului din Estrablin”, a declarat Denis Peillot, primarul oraşului Estrablin, pentru Dauphiné Libéré. În acest context dureros, CF Estrablin, din D1, a cedat în faţa adversarilor din National 2 (0-4).