Tragedie la Inter Milano: a murit într-un accident! Conferința lui Cristi Chivu, anulată

Un accident rutier tragic a avut loc în dimineața zilei de marți, 28 octombrie, implicat fiind un fotbalist al echipei Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu.

La ora 9:43, pe Via Bergamo în Fenegrò, în provincia Como, lângă Appiano Gentile, un bărbat în vârstă de 81 de ani, aflat într-un scaun cu rotile, a fost lovit de o mașină. Șoferul era al doilea portar al echipei Inter Milano, Josep Martinez.

În ciuda intervenției serviciilor de urgență, inclusiv a elicopterelor, a unei ambulanțe și a carabinierilor, bărbatul în vârstă a fost declarat decedat la fața locului.

Martinez nu a fost rănit, dar era în stare de șoc. Ofițerii din cadrul filialei Cantù efectuează investigații pentru a reconstitui accidentul și a stabili răspunderea.

Conform unei reconstituiri inițiale, sumare, care este încă examinată de carabinieri, bărbatul din scaunul cu rotile și-ar fi putut schimba brusc direcția, posibil din cauza unei afecțiuni medicale, blocând calea vehiculului condus de fotbalist, care l-a asistat imediat pe bătrân.

În semn de doliu, Inter Milano a decis să anuleze conferința de presă a lui Chivu, programată pentru ora 14:00, ora Italiei.