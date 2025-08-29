Tragerea la sorţi grupe Conference League, Universitatea Craiova și-a aflat toate cele 5 adversare. Oltenii vor întâlnii fosta adversară a FCSB-ului din preliminariile Champions League
Pentru prima dată calificată în grupa principală a unei competiții europene, Universitatea Craiova este pregătită pentru tragerea la sorți a Conference League. Oltenii vor avea de jucat 6 partide în grupe.
A început tragerea la sorți. U Craiova și-a aflat cele 6 adversare din grupa de Conference League
La Monaco, a început tragerea la sorți a partidelor din grupa de Conference League, ediția 2025 – 2026. În urne se află, în premieră, și Universitatea Craiova, care a fost repartizată în cea de-a șasea (ultima) urnă valorică. Oltenii vor juca 3 partide pe teren propriu și 3 în deplasare cu câte o formație din fiecare urnă valorică.
- Rapid Viena – U Craiova (urna 1)
- U Craiova – Sparta Praga (urna 2)
- U Craiova – Mainz (urna 3)
- AEK Atena – U Craiova (urna 4)
- Rakow – U Craiova (urna 5)
- U Craiova – Noah (urna 6)
Când joacă Universitatea Craiova cele 6 partide din grupa de Conference League
Calificată în premieră în grupele unei competiții europene, Universitatea Craiova și-a aflat cele 6 adversare pe care le va întâlni în Conference League. Oltenii vor juca 3 partide pe teren propriu și 3 în deplasare, datele de disputare fiind următoarele.
- Etapa 1: 2 octombrie 2025
- Etapa 2: 23 octombrie 2025
- Etapa 3: 6 noiembrie 2025
- Etapa 4: 27 noiembrie 2025
- Etapa 5: 11 decembrie 2025
- Etapa 6: 18 decembrie 2025