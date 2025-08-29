Tragerea la sorţi grupe Conference League, Universitatea Craiova și-a aflat toate cele 5 adversare. Oltenii vor întâlnii fosta adversară a FCSB-ului din preliminariile Champions League

Pentru prima dată calificată în grupa principală a unei competiții europene, Universitatea Craiova este pregătită pentru tragerea la sorți a Conference League. Oltenii vor avea de jucat 6 partide în grupe.

La Monaco, a început tragerea la sorți a partidelor din grupa de Conference League, ediția 2025 – 2026. În urne se află, în premieră, și Universitatea Craiova, care a fost repartizată în cea de-a șasea (ultima) urnă valorică. Oltenii vor juca 3 partide pe teren propriu și 3 în deplasare cu câte o formație din fiecare urnă valorică.

Rapid Viena – U Craiova (urna 1)

U Craiova – Sparta Praga (urna 2)

U Craiova – Mainz (urna 3)

AEK Atena – U Craiova (urna 4)

Rakow – U Craiova (urna 5)

U Craiova – Noah (urna 6)

Când joacă Universitatea Craiova cele 6 partide din grupa de Conference League

