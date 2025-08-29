Tragerea la sorți grupe Europa League, FCSB și-a aflat toate adversarele! Feyenoord și Fenerbahce vin la București
Articol de Ionuț Nichita - Publicat vineri, 29 august 2025, ora 14:57,
FCSB, alături de celelalte 35 de echipe calificate pe tabloul principal, și-au aflat adversarele din UEFA Europa League. Cum arată programul campioanei României
S-a încheiat tragerea la sorți. FCSB și-a aflat toți adversarii din grupa de Europa League
La ora 14:00, la Grimaldi Forum din Monaco, a început tragerea la sorți a meciurilor din grupa de Europa League. Printre cele 36 de echipe calificate se află și FCSB, campioana României fiind repartizată în cea de-a treia urnă valorică.
- FCSB – Feyenoord (urna 1)
- Dinamo Zagreb – FCSB (urna 1)
- FCSB – Fenerbahce (urna 2)
- Steaua Roșie – FCSB (urna 2)
- FCSB – Young Boys (urna 3)
- Basel – FCSB (urna 3)
- FCSB – Bologna (urna 4)
- Go Ahead Eagles – FCSB (urna 4)
Când joacă FCSB cele 8 meciuri din grupa de Europa League
După ce și-a aflat cele 8 adversare pe care le va întâlni în faza grupei de Europa League. Trupa patronată de Gigi Becali va disputa 4 partide pe teren propriu și 4 în deplasare, datele de disputare fiind următoarele:
- Etapa 1: 24–25 septembrie 2025
- Etapa 2: 2 octombrie 2025
- Etapa 3: 23 octombrie 2025
- Etapa 4: 6 noiembrie 2025
- Etapa 5: 27 noiebrie 2025
- Etapa 6: 11 decembrie 2025
- Etapa 7: 22 ianuarie 2026
- Etapa 8: 29 ianuarie 2026