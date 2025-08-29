Tragerea la sorți grupe Europa League, FCSB și-a aflat toate adversarele! Feyenoord și Fenerbahce vin la București

FCSB, alături de celelalte 35 de echipe calificate pe tabloul principal, și-au aflat adversarele din UEFA Europa League. Cum arată programul campioanei României

S-a încheiat tragerea la sorți. FCSB și-a aflat toți adversarii din grupa de Europa League

La ora 14:00, la Grimaldi Forum din Monaco, a început tragerea la sorți a meciurilor din grupa de Europa League. Printre cele 36 de echipe calificate se află și FCSB, campioana României fiind repartizată în cea de-a treia urnă valorică.

  • FCSB – Feyenoord (urna 1)
  • Dinamo Zagreb – FCSB (urna 1)
  • FCSB – Fenerbahce (urna 2)
  • Steaua Roșie – FCSB (urna 2)
  • FCSB – Young Boys (urna 3)
  • Basel – FCSB (urna 3)
  • FCSB – Bologna (urna 4)
  • Go Ahead Eagles – FCSB (urna 4)

Când joacă FCSB cele 8 meciuri din grupa de Europa League

După ce și-a aflat cele 8 adversare pe care le va întâlni în faza grupei de Europa League. Trupa patronată de Gigi Becali va disputa 4 partide pe teren propriu și 4 în deplasare, datele de disputare fiind următoarele:

  • Etapa 1: 24–25 septembrie 2025
  • Etapa 2: 2 octombrie 2025
  • Etapa 3: 23 octombrie 2025
  • Etapa 4: 6 noiembrie 2025
  • Etapa 5: 27 noiebrie 2025
  • Etapa 6: 11 decembrie 2025
  • Etapa 7: 22 ianuarie 2026
  • Etapa 8: 29 ianuarie 2026
