Transfer de senzație făcut de Rapid! Cea mai valoroasă ridicătoare română a ultimului deceniu va juca în Giulești!

Echipa feminină de volei Rapid va beneficia, în sezonul viitor, de serviciile celei mai valoroase ridicătoare română a ultimului deceniu, Alice Kapelovies.

Kapelovies a mai jucat la Rapid, în sezonul 2006/2007

Oficialii grupării au început prezentarea lotului pentru stagiunea care începe pe 18 octombrie. Primele două jucătoare anunțate sunt ridicătoarele, iar surpriza în ceea ce privește purtătoarea maioului cu numărul 12 este imensă.

Alice Kapelovies, cea mai valoroasă jucătoare română pe postul ei din ultimul deceniu, a ales să joace cel puțin o stagiune la Rapid. Ea vine de la CSO Voluntari, unde a câștigat campionatul acum două sezoane.

„Cu o carieră impresionantă în spate, care include pași timpurii la Rapid București (în sezonul 2006/07), dar și experiență la cluburi din România, Franța, Belgia sau Cipru, Alice aduce valoare prin experiență și inteligență tactică pe teren.

Alice este jucătoarea care dă calm, încredere și stabilitate echipei. Știe exact cum să transforme fiecare minge într-o șansă de punct!

Carolina Radu – numărul 6

O prezență definitorie atât în meciurile de club, cât și în competițiile europene. La nivel internațional s-a remarcat în competiții precum European Golden League și EuroVolley 2026. Este o jucătoare talentată, cu o viziune de joc bine dezvoltată și un potențial enorm pentru viitor.

Tânără, talentată și plină de energie, ea aduce prospețime și curaj în fiecare meci. Împreună formează o combinație perfectă între tinerețe și experiență – două ridicătoare pe care Rapidul în acest sezon!”, a transmis Volei Rapid pe pagina de facebook.