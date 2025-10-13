Transfer de urgență la FCSB, după accidentarea lui Mihai Popescu

Mihai Popescu a suferit o accidentare gravă în România – Austria 1-0. Fundaşul central de la FCSB are anul încheiat, iar Gigi Becali ar putea fi forţat să trasfere un fundaş central în iarnă. Mihai Popescu este suspect de ruptură a ligamentelor încrucișate și sunt șanse minime ca el să mai poată juca în 2025.

„A fost unul dintre cele mai slabe meciuri pe care le-am văzut. Austria, foarte, foarte slabă. Dar un adversar joacă slab în momentul în care îi pui probleme. Victoria e meritată, chiar dacă a venit la ultima fază.

Noi am avut ocazii mari: bară, foarfeca lui Mihăilă, ocazia lui Rațiu, când a recuperat. Am fost net superiori, clar. E în primul rând victoria lui Mircea Lucescu. Probabil toți care urmăreau se întrebau de ce nu face schimbări. Man face acțiunea premergătoare, Ianis Hagi centrează, iar Ghiță, care ajunge în teren cum ajunge, marchează.

A ajuns bine pentru echipa națională, dar ce s-a întâmplat înainte să intre el este o nenorocire pentru noi, nenorocire! Ne-am bucurat că Dawa revine la echipa națională a Camerunului și stă din sezonul trecut (n.r. – s-a accidentat acolo). Mihai Popescu, la ce am văzut, e posibil să fie o accidentare destul de gravă.

OK, nu a plecat la spital, era pe bancă, cu gheață, dar am vorbit și cu medicul nostru, pentru că ei văd cel mai bine mecanismul accidentărilor, și crede că e posibil să-și fi luxat rotula, să fie o accidentare grea.

Acum suntem și fără Graovac, fără Dawa, și fără Mihai Popescu este ceva… groaznic. Să sperăm că nu e grav”, a spus MM Stoica, la PrimaSport, după România – Austria.