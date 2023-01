Transfer direct din Statele Unite pentru FC Argeș! Cine este jucătorul adus în Trivale!

FC Argeș continuă campania de achiziții de iarnă. Piteștenii l-au adus pe Zorhan Ludovic Bassong, fundaș în vârstă de 23 de ani.

Mai exact, Bassong vine tocmai din MLS, (S.U.A), de la CF Montréal. Iată anunțul clubului din Trivale.

Zorhan Ludovic Bassong, noul jucător al celor de la FC Argeș!

„FC Argeș a ajuns la un acord pentru 1 an și 6 luni și drept de prelungire pe încă 1 an cu internaționalul canadian Zorhan Ludovic Bassong. În vârstă de 23 de ani, noul fundaș stânga al clubului nostru vine din MLS, de la CF Montréal. Acesta poate juca și în centrul defensivei, dând un randament foarte bun pe partea stângă a unei linii defensive formate din 3 fundași.

Bassong s-a născut în Toronto și are rădăcini belgiano-cameruneze. Are dublă cetățenie, canadiană și belgiană. A crescut în Montréal și a început junioratul la formația locală CS Longueuil, la vârsta de 5 ani. La 14 ani, a mers în Belgia, la rudele materne, unde a început să joace la academia celor de la Mouscron. După doar un an, scouterii lui Anderlecht l-au adus la academia clubului lor, pentru ca în 2016 să ajungă în Franța, la academia celor de la Lille.

Pentru francezi a debutat într-un meci al echipei secunde, în National 2. E vorba de un meci cu IC Croix, terminat 1-1, partidă în care Bassong a fost integralist. De remarcat că în acel meci juca alături de el și Alexis Flips, actualul jucător ce evoluează în Ligue 1 alături de Stade de Reims. În următoarele două sezoane a jucat 30 de meciuri pentru satelitul Les Dogues. Pe când era în Franța, a disputat și 2 meciuri pentru selecționata U19 a Belgiei.

În 2019 a fost transferat de Cercle Brugge. Nu a reușit însă să se impună la clubul belgian și a semnat rezilierea în vara lui 2020.

În decembrie 2020 s-a întors în țara natală pentru o nouă aventură. A semnat un contract pe 2 sezoane cu CF Montréal, echipă din Major League Soccer. A debutat într-un meci egal, 2-2, cu americanii de la Nashville, pe 24 aprilie 2021. L-a înlocuit atunci pe Samuel Piette, în min. 84.

Au urmat un total 36 de partide în MLS, campionatul nord-american care reunește 26 de echipe din Statele Unite și 3 din Canada, printre care și CF Montréal. În sezonul 2021 a câștigat Campionatul Canadian de Fotbal (Voyaguers Cup). În sezonul 2022 (se joacă format primăvară – toamnă) a jucat 14 meciuri în toate competițiile.

Pentru Canada a debutat pe 11 ianuarie 2020, într-un amical câștigat cu 4-1 împotriva celor din Barbados. 5 zile mai târziu a jucat cel de-al doilea său meci pentru Canada, în amicalul pierdut cu Islanda cu 1-0.

O lună mai târziu a fost selecționat în selecționat U23 a Canadei, pentru turneul de calificare CONCACAF la Jocurile Olimpice de la Tokyo. A jucat 3 meciuri, fiind pe teren cu Haiti, Honduras și Mexic.

Zorhan vorbește franceza și engleză. În copilărie a cochetat cu baschetul, fiind mare fan LeBron James. Îi mai plac jocurile video și muzica, fiind mare fan Drake. Din fotbal îi are ca favoriți pe Messi, Ronaldinho, Alexis Sanchez, Özil și Iniesta, iar cluburile sale favorite sunt Barcelona, Arsenal și Manchester City”, a fost comunicatul celor de la FC Argeș.