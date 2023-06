Transfer făcut de Chindia Târgoviște: ”Italianul care joacă de peste 10 ani în România!”

Clubul Chindia Târgovişte a anunţat, vineri, că a obţinut serviciile fotbalistului Roberto Romeo.

“Cu bucurie vă anunţăm că “Italianul care joacă de peste 10 ani în România” a semnat astazi cu Chindia Targoviste!”, a precizat clubul.

Chindia Târoviște a realizat primul transfer: „Are peste 80 de meciuri jucate în SuperLiga și 115 meciuri jucate în Liga 2 din România!”

Retrogradată la finalul sezonului trecut, Chindia Târgoviște se întărește pentru a promova înapoi în Liga 1.

Dâmbovițenii au realizat un prim transfer important. Mai exact, Florin Plămadă, cel care a promovat cu Poli Iași, vine acum la Târgoviște pentru a ajuta la o nouă revenire în primul eșalon. Iată anunțul clubului.

”M-au convins cu tinerețea și entuziasmul lor!”

”Au fost discuții cu mai multe echipe, dar am ales Chindia, deoarece m-am simțit dorit cu adevărat acolo. Am văzut o schimbare de generații, au venit oameni tineri, dornici de a face lucruri bune.

Nu ascund și faptul că a contat prezența domnului Andrei Cordoș, cu care am fost coleg o perioadă la FC Botoșani. Am vorbit cu dumnealui, am discutat și cu noul antrenor Dragoș Militaru și am ales să continui la Chindia. M-au convins cu tinerețea și entuziasmul lor și sunt convins că putem face lucruri frumoase împreună”, a declarat Florin Plămadă, pentru Liga2.ro.