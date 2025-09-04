Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam

CFR Cluj a ratat participarea în cupele europene pentru încă un sezon, iar conducerea „feroviarilor” își dorește să facă o „curățenie” totală la echipă. Mai mulți jucători au intrat pe lista neagră a formației patronate de Neluțu Varga, iar ”U” Cluj, rivala din oraș, este gata să profite de acest lucru.

Ioan Ovidiu Sabău i-a găsit înlocuitorul lui Thiam, iar acesta vine chiar de la rivala CFR Cluj. Cine este atacantul dorit de ”U”

Universitatea Cluj l-a cedat pe Mamadou Thiam la FCSB și și-a pierdut, astfel, unul dintre fotbaliștii importanți ai echipei din ultima vreme. Senegalezul a evoluat pentru „studenți” în sezonul 22/23, dar și 24/25, și s-a descurcat de minune.

Atacantul african a pus presiuni pentru a părăsi echipa din Cluj și a ajuns la campioana României în schimbul lui Andrei Gheorghiță și unei sume de 50.000 de euro.

Ioan Ovidiu Sabău se află într-un proces de căutare a înlocuitorului lui Thiam, iar antrenorul lui ”U” Cluj s-a oprit chiar la un jucător de la marea rivală din oraș.

Virgiliu Postolachi, internaționalul moldovean care a mai trecut și pe la UTA, este dorit la Universitatea Cluj. Atacantul de 25 de ani a făcut o figură frumoasă la Arad. Ulterior, s-a transferat în liga secundă din Franța, la Grenoble, de unde a revenit la CFR Cluj în sezonul precedent.