Transfer-record în Grecia: Răzvan Lucescu a transferat cel mai scump jucător din istoria clubului

PAOK a realizat cea mai scumpă achiziție din istoria clubului prin transferul mijlocașului central grec Christos Zafeiris, în vârstă de 22 de ani, de la Slavia Praga, plătind 10,5 milioane de euro. Fotbalistul va rămâne la formația cehă până la începutul anului 2026, conform înțelegerii între cluburi, urmând ca apoi să se alăture definitiv echipei din Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu.

Contractul lui Zafeiris cu PAOK este valabil până la 31 decembrie 2029. Acest transfer reprezintă cel mai scump din istoria PAOK și cea mai costisitoare mutare din fotbalul grec în acest secol, depășind toate achizițiile recente. Singurele transferuri mai scumpe din Grecia au fost în 1999, când Olympiakos a plătit 13,5 milioane de euro pentru Zlatko Zahovic și 12 milioane pentru brazilianul Giovanni.

Născut în Atena, Christos Zafeiris a crescut în Norvegia din copilărie și a evoluat pentru echipele naționale de juniori ale Norvegiei, dar la echipa mare a ales să reprezinte Grecia. După debutul la Grorud, Norvegia, el a fost transferat la Slavia Praga în 2023 pentru 2,6 milioane de euro, unde a strâns 105 apariții, reușind 13 goluri și 12 assist-uri.