Transfer surpriză! Jucătorul crescut de PSG a semnat în SuperLiga

Metaloglobus este surpriza ultimelor etape din SuperLiga. Nou-promovata a câştigat cu 2-1 confruntarea cu FCSB, iar în etapa imediat următoare a încurcat o altă candidată la titlu, Universitatea Craiova, împotriva căreia a remizat alb.

Metaloglobus l-a transferat pe Endri Celaj! Atacantul a fost crescut la PSG

Echipa lui Mihai Teja se întăreşte în plin campionat şi a semnat cu un jucător crescut de PSG. Metaloglobus l-a prezentat oficial pe Endri Celaj, un atacant central în vârstă de 21 de ani:

„În vârstă de 21 de ani, noul nostru atacant s-a născut la Tirana pe 23 ianuarie 2004. În perioada junioratului a evoluat printre altele la PSG, Hellas Verona sau NK Maribor.

Debutul în competițiile de seniori l-a realizat la FK Bylis, în țara natală. El este fost internațional de tineret al Albaniei la echipele U15, U18 și U19. Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de echipa noastră! Hai Metalo!”, a scris Metaloglobus pe Instagram.