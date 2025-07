Transferul lui Louis Munteanu în Franța, spulberat de Gigi Becali: Minciună gogonată!

Gigi Becali a declarat că transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj pentru 18 milioane de euro este o „minciună gogonată”.

„Vreți să spun eu adevărul? Bine, nu adevărul. Nu știu eu adevărul, adevărul îl știu ei. Vreți să spun ce cred eu? Dar să nu se supere, să mă ierte. Minciună gogonată!”, a declarat Gigi Becali în direct.

Omul de afaceri a punctat că eventualele sume suplimentare, obținute prin bonusuri de performanță, nu sunt relevante în evaluarea reală a unui transfer. Acesta a oferit exemplul vânzării lui Dennis Man la Parma, transfer realizat în ianuarie 2021 pentru 11 milioane de euro, fără ca FCSB să beneficieze ulterior de bonusuri.

„A, bine, așa, cu bonusuri… Pe mine mă interesează cât ia, nu cu bonusuri. Așa pun bonusuri dacă va câștiga Liga Campionilor, 5 milioane. Pe Man am luat 11 milioane, direct. Am pus și eu bonusuri, dar nu am luat niciun bonus. Am luat de la Stanciu bonusuri”, a explicat Becali.