Transferul lui Man la PSV l-a dezamăgit pe fostul antrenor al românului: „Credeam că va ajunge la o echipă mai mare din Italia”
Articol de Gabriel Ion - Publicat miercuri, 13 august 2025, ora 17:15,
Gruparea Parma Calcio a anunţat că mijlocaşul Dennis Man a fost transferat definitiv la PSV Eindhoven.
„Niciun antrenor nu a reușit să scoată totul de la Man”, a declarat Contra
El a semnat un contract pe patru sezoane şi a fost prezentat marţi dimineaţă la stadionul Philips.
Cosmin Contra, care l-a debutat pe Man la naționala României, este surprins de acest transfer.
„Surprinzător. E un jucător care a avut meciuri mai bune și mai slabe. Eu credeam că va ajunge la o echipă mai mare din Italia. Nu se compară Olanda cu Italia.
Singurul avantaj e că va juca în Champions League.
Până acum nu a arătat tot talentul de care dispune. Niciun antrenor nu a reușit să scoată totul de la Man”, a declarat Contra, la Digi Sport.