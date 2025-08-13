Transferul lui Man la PSV l-a dezamăgit pe fostul antrenor al românului: „Credeam că va ajunge la o echipă mai mare din Italia”

Gruparea Parma Calcio a anunţat că mijlocaşul Dennis Man a fost transferat definitiv la PSV Eindhoven.

„Niciun antrenor nu a reușit să scoată totul de la Man”, a declarat Contra

El a semnat un contract pe patru sezoane şi a fost prezentat marţi dimineaţă la stadionul Philips.

Cosmin Contra, care l-a debutat pe Man la naționala României, este surprins de acest transfer.

„Surprinzător. E un jucător care a avut meciuri mai bune și mai slabe. Eu credeam că va ajunge la o echipă mai mare din Italia. Nu se compară Olanda cu Italia.

Singurul avantaj e că va juca în Champions League.

Până acum nu a arătat tot talentul de care dispune. Niciun antrenor nu a reușit să scoată totul de la Man”, a declarat Contra, la Digi Sport.