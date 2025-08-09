Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Abia plecat de la FC Barcelona, semnează cu echipa lui Cristiano Ronaldo

Perioada de transferuri din vară este una în care marile echipe din Europa încearcă să facă ultimele ajustări, înaintea începerii noului sezon competițional.

Inigo Martinez a semnat cu Al-Nassr

Abia plecat de la FC Barcelona liber de contract, fundașul central spaniol în vârstă de 34 de ani a semnat deja cu echipa lui Cristiano Ronaldo și urmează ca anunțul oficial în acest sens să fie făcut în scurt timp.

Informația a fost furnizată de către cunoscutul jurnalist italian Fabrizio Romano prin intermediul rețelelor de socializare.

Reinier Jesus a plecat de la Real Madrid

Real Madrid a confirmat oficial faptul că a ajuns la un acord cu Atletico Mineiro pentru transferul brazilianului Reinier Jesus (23 de ani). „Real Madrid dorește să-și exprime recunoștința și afecțiunea pentru anii în care a fost alături de clubul nostru și îi dorește lui și familiei sale toate cele bune în această nouă etapă a vieții sale”, a transmis gruparea din capitala Spaniei pe .

Real a plătit 30 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Reinier în 2020 de la Flamengo, însă brazilianul nu a jucat în niciun meci oficial pentru prima echipă, fiind împrumutat în patru rânduri, la Borussia Dortmund, Girona, Frosinone și Granada. Conform transfermarkt, madrilenii nu au primit nicio sumă de transfer de la Atletico Mineiro în schimbul fotbalistului.