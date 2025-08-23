Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Cristi Chivu a adus un mijlocaș francez la Inter
Articol de Ionuț Nichita - Publicat sâmbătă, 23 august 2025, ora 19:00,
Perioada de transferuri din vară este una în care marile echipe din Europa încearcă să facă ultimele ajustări, înaintea începerii noului sezon competițional.
Inter a oficializat transferul lui Andy Diouf
Interul lui Cristi Chivu a făcut un nou transfer important și l-a adus pe mijlocașul francez Andy Diouf de la RC Lens, în schimbul a 25 de milioane de euro.
În vârstă de 22 de ani, fotbalistul cu tată senegalez și mamă franțuzoaică a semnat un contract pe 5 sezoane și va purta la Inter tricoul cu numărul 17.