Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Cristi Chivu a adus un mijlocaș francez la Inter

Perioada de transferuri din vară este una în care marile echipe din Europa încearcă să facă ultimele ajustări, înaintea începerii noului sezon competițional.

Inter a oficializat transferul lui Andy Diouf

Interul lui Cristi Chivu a făcut un nou transfer important și l-a adus pe mijlocașul francez Andy Diouf de la RC Lens, în schimbul a 25 de milioane de euro.

În vârstă de 22 de ani, fotbalistul cu tată senegalez și mamă franțuzoaică a semnat un contract pe 5 sezoane și va purta la Inter tricoul cu numărul 17.