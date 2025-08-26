Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Fostul jucător al lui Real Madrid, prezentat oficial de o formație din Bundesliga

Perioada de transferuri din vară este una în care marile echipe din Europa încearcă să facă ultimele ajustări, înaintea începerii noului sezon competițional.

Lucas Vazquez, prezentat oficial la Bayer Leverkusen

Lucas Vazquez a părăsit-o pe Real Madrid în această vară, după un deceniu petrecut în tricoul „blanco”. Liber de contract de peste o lună, fundașul dreapta a semnat cu Bayer Leverkusen.

Fosta echipă a lui Xabi Alonso, antrenorul sub comanda căruia Vazquez a jucat ultimele sale meciuri pentru Real, la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Fundașul de 34 de ani a semnat un contract până în vara lui 2027 cu Bayer Leverkusen, unde va purta tricoul cu numărul 21. Gruparea din Bundesliga este al treilea club din cariera internaționalului spaniol, după Real Madrid și Espanyol, acesta evoluând pentru gruparea catalană în sezonul 2014-2015, sub formă de împrumut.