Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Manchester United, gata să transfere un câștigător de Champions League

Prestațiile lui Andre Onana din sezonul trecut i-au convins pe șefii de pe Old Trafford că este cazul să caute un alt portar, iar italianul Gianluigi Donnarumma este varianta luată în calcul pentru acest sezon.

Fotbalistul celor de la Paris Saint Germain vrea să se transfere la Manchester United

Jurnaliștii de la au transmis faptul că portarul a spus ”DA” unui transfer la echipa antrenată de Ruben Amorim, iar câștigătoarea Ligii Campionilor ar cere în schimbul acestuia suma de 30 de milioane de euro.

Parizienii l-au transferat pe Lucas Chevalier în schimbul sumei de 40 de milioane de euro de la Lille, deci plecarea lui Donnarumma pare să fie iminentă.