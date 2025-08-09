Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. CFR Cluj, transfer direct din SUA înaintea returului cu Braga

După un sezon extenuant, unde FCSB a câștigat titlul, SuperLiga urmează să intre în pauză, iar echipele au ocazia să se recalibreze.

Campioana FCSB, dar și U Cluj Dinamo, Rapid, CFR Cluj sau Universitatea Craiova vor fi active când vine vorba de transferuri SuperLiga, în vara 2025.

UPDATE: CFR Cluj a adus un puști minune din SUA

CFR Cluj a oficializat un nou transfer, cu câteva zile înainte de returul cu Sporting Braga, din turul trei preliminar al UEFA Europa League. Ardelenii l-au prezentat pe Jayden Rus, un mijlocaș ofensiv de doar 16 ani.

Acesta a fost format la academia celor de la Dallas și a mai evoluat și pentru cei de la Vardar Soccer Club. Acesta este și în vizorul naționalei sub 17 ani a României.

„Bun venit, Jayden Rus!

Un nou tânăr jucător la CFR Cluj! Începând de astăzi, Jayden Rus face parte din familia noastră!

Jayden este un mijlocaș de bandă, în vârstă de doar 16 ani, format în Statele Unite ale Americii, unde a evoluat pentru academia celor de la FC Dallas și Vardar SC. Datorită calităților sale, acesta a fost selecționat în naționala U15 a României!

Îi urăm bun venit și mult succes la clubul nostru”, se arată în comunicatul oficial al clubului.