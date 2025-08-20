Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. UTA și-a luat atacant de la Sepsi. Mutare tare pentru intrarea în play-off

După un sezon extenuant, unde FCSB a câștigat titlul, SuperLiga urmează să intre în pauză, iar echipele au ocazia să se recalibreze.

Campioana FCSB, dar și U Cluj Dinamo, Rapid, CFR Cluj sau Universitatea Craiova vor fi active când vine vorba de transferuri SuperLiga, în vara 2025.

UTA l-a transferat pe Marius Coman de la Sepsi

UTA a anunțat oficial achiziționarea atacantului Marius Coman de la Sepsi OSK. Jucătorul a venit sub formă de împrumut, cu drept de achiziționare definitivă în vara viitoare.

”UTA și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe au ajuns la o înțelegere pentru împrumutul atacantului Marius Coman.

Acordul se întinde până la finalul sezonului competițional 2025–2026, cu opțiune de transfer definitiv în favoarea clubului nostru la încheierea acestuia.

Are 29 de ani, măsoară 1,85 m și vine să întărească compartimentul ofensiv al ‘Bătrânei Doamne’. A evoluat, printre altele, la CFR Cluj, Universitatea Cluj, CS Mioveni și Corvinul Hunedoara, iar în vara lui 2024 a semnat cu Sepsi OSK.

În sezonul 2023–2024 a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Corvinului, contribuind decisiv la câștigarea Cupei României”, se arată pe pagina de Facebook a grupării arădene.