Tranzacție de 5 miliarde de dolari în F1! McLaren a fost preluată de fonduri din Bahrain și Abu Dhabi

Fondurile Mumtalakat din Bahrain și CYVN Holdings din Abu Dhabi au preluat marți proprietatea integrală a McLaren Racing, într-o tranzacție care, potrivit unei surse informate, îi evaluează pe campionii mondiali en titre de Formula 1 la 5 miliarde de dolari, scrie Reuters.

Termenii tranzacției vor rămâne confidențiali

Un comunicat al McLaren Group a confirmat achiziționarea tuturor acțiunilor deținute de MSP Sports Capital, fonduri administrate de O’Connor Capital Solutions, Ares Sports, fondurile Media and Entertainment și Caspian Funds. MSP a declarat că termenii tranzacției vor rămâne confidențiali.

Sky News, citând surse, a relatat anterior că vânzarea pachetului de 30% ar evalua echipa la peste trei miliarde de lire sterline (4,05 miliarde de dolari).

O sursă care cunoaște detaliile a sugerat pentru Reuters că suma este de 5 miliarde de dolari.

Fondul suveran de investiții din Bahrain, Mumtalakat, va rămâne acționarul majoritar, iar CYVN, deținută majoritar de guvernul din Abu Dhabi, va deține o participație minoritară.

CYVN a creat McLaren Group Holdings în aprilie anul trecut, după finalizarea achiziției producătorului de mașini sport McLaren Automotive.

Echipa a cucerit titlul constructorilor anul trecut pentru prima dată din 1998

McLaren Racing are echipe în Formula 1, IndyCar și va intra în Campionatul Mondial de Anduranță din 2027.

Grupul de investiții american MSP și alții au preluat o participație minoritară semnificativă în 2020, când McLaren avea nevoie de fonduri în timpul pandemiei de COVID-19.

Tranzacția, pentru o participație maximă de 33% până în 2022, evalua echipa britanică de curse la 560 de milioane de lire sterline la momentul respectiv.

De atunci, McLaren a devenit o forță dominantă în acest sport, cucerind titlul constructorilor anul trecut pentru prima dată din 1998 și fiind pe cale să câștige ambele titluri în acest sezon, Oscar Piastri devansându-l pe Lando Norris.

Directorul executiv al MSP Sports Capital, Jeff Moorad, și președintele Jahm Najafi își vor părăsi locurile din consiliul de administrație al McLaren Racing.

Ares Management a declarat într-un comunicat că veniturile din tranzacție ‘vor fi folosite pentru a returna capitalul investitorilor și pentru a consolida poziția sa ca investitor experimentat în ecosistemul sportiv’.