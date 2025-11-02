Trei medalii pentru Mihăiță Tănăsoiu la Campionatul European de haltere

Sportivul român Mihăiță Constantin Tănăsoiu a cucerit trei medalii la categoria 88 kg, la Campionatele Europene de haltere pentru juniori de la Durres (Albania).

România a deplasat 15 sportivi la competiție

Tănăsoiu a obținut bronz la smuls cu 150 kg, după ce a ratat ultima încercare, la 154 kg. La aruncat, Tănăsoiu a cucerit argintul la aruncat, cu 185 kg, și tot argint la total, cu 335 kg.

Nicu Alexandru Vîlcu a ocupat locul al cincilea la smuls, cu 143 kg, după ce a ratat tentativele la 148 și 149 kg. Vîlcu s-a clasat pe patru la aruncat, cu 180 kg, după ce a ratat o încercare la 176 kg, iar la total a încheiat tot pe patru, cu 323 kg.

Bilanțul României este acum de 17 medalii la Campionatele Europene de haltere pentru juniori și tineret (U23) de la Durres (Albania), dintre care patru de aur, cinci de argint și opt de bronz.

Mihaela Valentina Cambei a cucerit trei medalii de aur la cat. 53 kg, Under-23, iar Tiberiu Donose a câștigat aur la cat. 79 kg (smuls), juniori.

Medalii de argint au obținut juniorii Daniel Dorobete la cat. 65 kg (smuls), Dana Berchi la cat. 58 kg (smuls) și Mihăiță Tănăsoiu la cat. 88 kg (aruncat și total), precum și Anca Georgiana Grosu la cat. 63 kg (aruncat), la U23.

Medalii de bronz au câștigat Andreea Cotruța la cat. 63 kg (smuls), la U23, dar și juniorii Tiberiu Donose la cat. 79 kg (total), Dana Berchi la cat. 58 kg (smuls și total), Narcis Papolți la cat. 60 kg (smuls și total), Alexia Diana Șipoș la cat. 53 kg (aruncat) și Mihăiță Tănăsoiu la cat. 88 kg (smuls).

România participă cu un lot de 15 sportivi, 11 la juniori și 4 la U23, la Campionatele Europene de juniori și tineret de la Durres (28 octombrie – 5 noiembrie).