Trei titluri pentru Mihaela Cambei la CE de haltere U23

Mihaela Cambei a devenit, marţi, la Durres (Albania), triplă campioană europeană de tineret U23, la categoria 53 kg.

Sportiva este antrenată de Valeriu Calancea

Mihaela s-a clasat pe primele trepte ale podiumului la total şi la ambele stiluri – smuls şi aruncat, cu 205 Kg, 95 Kg şi 105 Kg

Ea se află la ultima sa participare la această categorie de vârstă.

După trei medalii de aur la Campionatul European de seniori de la Chișinău și alte trei medalii la Campionatul Mondial de la Forde (un aur și două de argint), românca a încheiat 2025 cu alte trei trofee.