”Tricolorii” pe care MM Stoica i-a apostrofat după România – Canada: ”Nu mi se pare normal”

România a pierdut, vineri seara, amicalul contra Canadei, scor 3-0, pe Arena Națională.

MM stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a analizat prestația lui Denis Drăguș și Horațiu Moldovan.

Oficialul i-a criticat pe cei doi ”tricolori” pentru atitudinea afișată.

„Eu n-o să vorbesc niciodată de greşeli ale jucătorilor. El apăra la Sassuolo în momentul ăla, era titular la Sassuolo, acum este rezervă la Oviedo, echipă nou-promovată în Spania. Nu se poate face o comparaţie cu Tătăruşanu, nu poţi compari Tătăruşanu cu Horaţiu Moldovan.

Moldovan este un portar fără talie, care a făcut greşeli mari când era la Rapid, cu Farul, cu Petrolul, care nu s-a putut impune la UTA, la Sepsi, la CFR şi care a ajuns conjunctural la echipa naţională făcând un meci excelent în Kosovo şi un joc bun cu Elveţia, să vorbim despre el ca de titularul inamovibil al echipei naţionale.

Îl venerez pe Mircea Lucescu, rămâne cel mai mare antrenor român, dacă luăm toată cariera, mai ales la echipe de club, este top 5 în Champions League, sau al şaselea.

Numele lui este pronunţat lângă Alex Ferguson, Arsene Wenger, Mourinho, Guardiola. Niciodată nu o să contest alegerile făcute de selecţioner. La echipa naţională nu e normal să te comporţi aşa cum s-a comportat Moldovan. Niciun portar care driblează nu are sens să facă această chestie.

Nu mi se pare normal ca lui Drăguş să i se tolereze acest comportament, el joacă cu un crac la şort ridicat, că aşa vrea el. Eşti la echipa naţională, ţi se cântă imnul, stai cu mâna la inimă. Reprezinţi o ţară de 18 milioane.

Nu e normal să vii cu atitudinea asta când ‘eu stau cu un crac ridicat că aşa vrea eu’. Echipamentul ăla e făcut să stai cu cracii jos. Nu mi se pare normal. Asta e părerea mea. Eu asta văd. La echipa de club e altceva.”, a declarat MM Stoica, la Prima Sport.