„Tricolorii” și-au aflat adversarele de la Campionatele Europene de anul viitor

Naționalele de volei ale României și-au aflat adversarele de la CE de anul viitor, cu prilejul ceremoniei tragerii la sorți efectuate sâmbătă seara, la Bari (Italia).

La masculin, țara noastră va găzdui meciurile din Grupa D

Campionatul European de volei masculin va avea loc între 9 și 26 septembrie 2026, România urmând să găzduiască meciurile din Grupa D, în BT Arena din Cluj-Napoca. Adversarele României vor fi Franța, dubla campioană olimpică, Letonia, Germania, Turcia și Elveția.

Campionatul European de volei feminin se va disputa între 21 august și 6 septembrie 2026, iar România va face parte din Grupa C (Baku), alături de Azerbaidjan, Portugalia, Olanda, Belgia și Spania.

EuroVolley masculin

Grupa A (Napoli/Italia): Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia;

Grupa B (Varna/Bulgaria): Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel;

Grupa C (Tampere/Finlanda): Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca;

Grupa D (Cluj-Napoca/România): România, Letonia, Franța, Germania, Turcia, Elveția.

EuroVolley feminin

Grupa A (Istanbul/Turcia): Turcia, Letonia, Polonia, Germania, Slovenia, Ungaria;

Grupa B (Brno/Cehia): Cehia, Austria, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Grecia;

Grupa C (Baku/Azerbaidjan): Azerbaidjan, Portugalia, Olanda, Belgia, România, Spania;

Grupa D (Goeteborg/Suedia): Suedia, Muntenegru, Italia, Franța, Slovacia, Croația.