„Tricolorul” care a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu după ultimele meciuri ale naționalei: „Doamne Ferește, suntem în 2025!”

Naționala României nu a avut tocmai o lună septembrie genială, după 0-3 cu Canada în amical și 2-2 cu Cipru în preliminariile CM 2026. Selecționerul Mircea Lucescu a fost contestat în urma acestor rezultate, dar un „tricolor” a sărit în apărarea sa.

Mircea Lucescu, apărat de unul dintre elevii săi de la echipa națională

Convocat de urgență după accidentarea lui Andrei Borza, Alexandru Chipciu a făcut parte din lotul României la ultimele 2 jocuri.

După ce a găsit alibi pentru dezastrul cu canadienii, experimentatul fotbalist a vorbit recent și despre criticile îndreptate către selecționerul Mircea Lucescu.

Mai exact, Chipciu a transmis că, din punctul său de vedere, unele reacții și comentarii apărute la adresa lui „Il Luce” au întrecut măsura.

Jucătorul a mai transmis că el și colegii săi de la națională trebuie să se încarce după criticile primite și să dea totul la următoarele meciuri.

„Doamne Ferește, suntem în 2025. E cel mai mare antrenor din istoria României!”

„Pare rușinos că ai făcut egal cu Cipru, dar dacă te uiți la meci, vezi totuși că Cipru joacă fotbal. Ne-am uitat în cantonament la meciul cu Austria, iar Cipru a jucat foarte bine, cred că a jucat mai bine decât am jucat noi.

Și penalty-ul ăla a fost dat cu forța. Vedeam într-o zi că mari fotbaliști ai României, Lăcătuș, Stelea, spuneau că au avut întotdeauna meciuri grele cu Cipru.

Acum 20-30 de ani, Cipru era mult mai slabă decât este acum, iar ei erau mult mai buni decât suntem noi acum. Orice meci e greu, chiar dacă pare rău pentru noi, asta e realitatea.

Au fost și unele reacții exagerate, am văzut niște prostii că a întârziat domnul Lucescu la antrenament și că jucătorii stau la cafele. Doamne Ferește, suntem în 2025, stai la cafea, dimineața nu trebuie să stai la cafea?

Ar fi culmea, unde să bem cafeaua, să mergem în oraș? Dacă ajungem să ne legăm de lucrurile astea, e prea mult și, totuși, e cel mai mare antrenor din istoria României.