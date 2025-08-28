Tripla campioană olimpică a suferit o operaţie de extirpare a unei tumori la rinichi

Jessica Fox, tripla campioană olimpică australiană, a dezvăluit că a trebuit să se supună unei operaţii pentru a-i fi extirpată o tumoră la rinichi şi va rata restul etapelor din Cupa Mondială de canoe slalom din Europa.

Ea este campioana olimpică în exerciţiu la canoe şi caiac

Născută în Franţa dintr-o mamă franceză şi un tată britanic, sportiva în vârstă de 31 de ani, purtătoare a drapelului Australiei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris de anul trecut, a declarat că operaţia a fost un succes.

„Au fost câteva săptămâni tumultoase, dar mă simt bine – am doar câteva cicatrici mai mari, mai puţin dintr-un rinichi şi mult mai multă forţă!”, a scris ea pe Instagram.

Fox este campioana olimpică în exerciţiu la C1 (canoe) şi K1 (caiac) feminin, printre cele şase medalii pe care le-a câştigat în cursul a patru Jocuri Olimpice.

Membră a comisiei sportivilor din cadrul CIO şi adevărată vedetă în ţara sa, ea are, de asemenea, 10 titluri mondiale, ceea ce o face cea mai mare canoistă individuală din istoria acestui sport.

„A fost o perioadă dificilă pentru Jess, familia şi anturajul ei”, a declarat preşedintele Comitetului Olimpic Australian, Ian Chesterman. „Dar un lucru este sigur: Jess este o persoană incredibil de rezistentă şi a făcut faţă acestei noi provocări cu determinarea şi curajul ei legendare, exact aşa cum ne-am fi aşteptat.”