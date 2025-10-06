Triplul campion olimpic Adam Peaty revine în bazin

Britanicul Adam Peaty va concura pentru prima dată, după Olimpiada de la Paris din 2024, la Cupa Mondială de înot în bazin scurt de la Carmel, în statul american Indiana, vineri 10 octombrie.

El a luat aurul olimpic la 100 de metri bras în 2016 și 2020, plus la ștafeta 4×100 mixt în 2020

Peaty nu a mai concurat din 2024, de la JO de la Paris, când a obținut medalia de argint la 100 de metri bras.

După 14 luni de neimplicare în competițiile internaționale de profil, Peaty a anunțat că va concura în prima etapă a Cupei Mondiale, la Carmel, pregătindu-se pentru Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles din 2028.

Superstarul britanic s-a angajat să concureze în Cupă Mondială în bazin scurt, cea de-a doua etapă urmând să aibă loc la Westmont, în statul Illinois, în perioada 17-19 octombrie, iar ultima etapă, la Toronto (Canada), în perioada 23-25 octombrie.

Adam Peaty a câștigat șase medalii olimpice în cariera sa, obținând aur la 100 de metri bras atât la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro în 2016, cât și la JO de la Tokyo din 2020.

Înotătorul în vârstă de 30 de ani a ratat tripla în această probă la JO din 2024 pentru doar 2 sutimi de secundă în fața lui Nicolo Martinenghi, care a obținut aurul olimpic. După cursă, Peaty a fost testat pozitiv la Covid-19, dar a revenit să concureze în cursa de ștafetă 4×400 de metri, echipa Marii Britanii obținând locul patru.

Peaty va încerca să se califice a patra oară la Jocurile Olimpice

Viitorul lui Adam Peaty în sport a fost în dubiu după JO de la Paris, el refuzând inițial să își asume că va concura la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Totuși, el a confirmat că va încerca să participe pentru a patra oară la Jocurile Olimpice, după ce proba de 50 de metri bras, în care deține recordul mondial, și probele de sprint la fluture și spate au fost adăugate în programul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 2028.

”Evenimentul de sprint 50 metri a fost adăugat la Jocurile Olimpice Los Angeles 2028 și acest lucru confirmă încercarea mea de a fi la cea de-a patra ediție a Jocurilor Olimpice”, a transmis Peaty pe contul său de pe Instagram.

”Acesta este cel mai bun rezultat pentru sportul nostru incredibil și va permite mai multor oameni să fie parte din acest lucru și să rămână cât mai mult. Mulțumesc @World_Aquatics pentru această decizie extraordinară”, a mai comunicat Peaty.

Britanicul va concura atât la probele de 50 de metri și la 100 de metri de la JO Los Angeles 2028, dar și în probele de ștafetă masculină și combinată 4×100 de metri mixt, având astfel șansa obținerii a patru medalii.