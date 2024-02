Trofeul EURO a fost prezentat la București: „Ieşim din grupe, asta îmi doresc cel mai mult”

Cel mai important trofeu continental pentru naționalele de fotbal, EURO, este la București, fiind prezentat într-un magazin din centrul Bucureștiului.

„Ieşim din grupe, asta îmi doresc cel mai mult”, a recunoscut Nicușor Bancu

La eveniment au fost de față doi jucptori de la FCSB și doi de la Universitatea Craiova, Darius Olaru și Florinel Coman, respectiv, Nicușor Bancu și Ionuț Lazar. Prezența lor este explicată prin faptul că sponsorul echipelor lor este și cel al EURO 2024.

Bancu spune că el și colegii de națională au moral foarte bun înaintea competiției care va avea loc în Germania, între 14 iunie și 14 iulie.

„Pentru mine înseamnă foarte mult că am reuşit să ne calificăm! Îmi doream şi eu si toată România. Ne bucurăm că suntem acolo şi sper să facem o figură frumoasă. Eu sper să ieşim din grupe, asta îmi doresc cel mai mult.

Am demonstrat că se poate. Am câştigat grupa. Am iesit neînvinşi şi acest lucru ne dă un moral foarte bun şi încredere mare pentru a ieşi la EURO din grupe.

Nimeni nu-ţi interzice să visezi. Rezultatele din ultima vreme ne dau încredere că se poate chiar să ajungem mai departe de grupe, dar nu vreau să mă gândesc mai departe. Vreau să o luăm pas cu pas şi să jucăm bine ca până acum.

Este un trofeu foarte frumos, mă bucur că am reuşit să-l ating. Sper să-l ating o dată în cariera mea, dar e un vis prea îndrăzneţ”, a declarat Nicuşor Bancu.

„Mă gândesc la turneul final. E un vis realizabil să ridicăm trofeul, primul pas e să începem cu o victorie. Important e debutul. Grupa noastră e grea, dar accesibilă. Mă gândesc să câștigăm meciurile, dacă marchez, e un plus”, a cmpletat Coman.

„Nu m-am gândit acum 3 ani că voi fi așa aproape de acest trofeu. Aș lua pas cu pas. Să ieșim din grupă. Visez la o semifinală. În 2016 eram probabil încă la juniori, nu visam să fiu aici, în această postură, aproape de acest trofeu”, a transmis Darius Olaru.

„Sper să facem o figură frumoasă, precum Grecia”, a precizat Ciprian Marica

Și Ciprian Marica a fost de față, în calitate de ambasador al sponsorului oficial al UEFA EURO 2024. „Ca sportiv, mereu visezi la trofeu, ajungi să joci în competiție, dar nu îl vezi, nu îl atingi. Mă bucur că îmi fac amintiri cu acest trofeu, îmi fac poze cu el.

Sunt onorat. E un moment important și pentru echipa noastră națională, care s-a calificat la European. Sper să facem o figură frumoasă, precum Grecia (n.r. – câștigătoarea CE 2004).

Am avut șansa să particip la EURO, însă să văd trofeul este altceva. Suntem la un prim eveniment, vor urma și altele.

Cred că trebuie să avem încredere, nimeni nu dădea șanse Greciei, și totuși a reușit. De ce nu? E bine să visezi, poate visele devin realitate.

Nu putem vorbi de meciuri ușoare la EURO, sper să facem o figură frumoasă și românii să fie mândri. Belgia e favorita grupei, e cea mai bună echipă a grupei. Noi trebuie să fim surpriza, echipa la care nu se așteaptă nimeni, și să facem un EURO frumos.

Este important că suntem acolo, 2024 e un an bun pentru noi. Marcăm o calificare istorică la un Campionat European, mai departe vedem ce vom face. Un EURO e visul oricărui fotbalist.

Suntem bucuroși și mândri că suntem acolo, să păstrăm nota de optimism că putem ieși din grupe, însă să fim realiști, România nu e încă pe un podium al ligilor importante și jucătorii români se chinuie.

Va conta mai puțin cine va marca la EURO, important e cums e va descurca echipa națională. Momentan, mă bucur că a ajuns trofeul aici. Puțin cred că l-au văzut în realitate”, a declarat el.