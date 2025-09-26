Trump asigură: Meciurile de la Cupa Mondială vor fi mutate dacă oraşele gazdă nu sunt „sigure”

Şase meciuri sunt programate să se joace pe stadionul Lumen Field din Seattle, iar alte şase pe stadionul Levi’s din Santa Clara, California, la aproximativ o oră de mers cu maşina de San Francisco.

Chestiunile legate de Cupa Mondială sunt monitorizate de FIFA, care a stabilit locurile de desfăşurare a meciurilor şi ar fi responsabilă de orice schimbări. Cu toate acestea, Trump are o relaţie strânsă de colaborare cu preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Trump a menţionat că politicile sale contribuie la creşterea siguranţei ţării înaintea Cupei Mondiale. Luna trecută, el a trimis Garda Naţională în Washington, D.C., pentru a face faţă ceea ce el a numit o „situaţie de urgenţă în materie de criminalitate” şi a declarat ulterior că această măsură a dus la „eliminarea criminalităţii” din oraş.

El a declarat joi: „După cum probabil ştiţi, mergem la Memphis şi în alte oraşe. Foarte curând vom merge la Chicago. Va fi în siguranţă pentru Cupa Mondială. Dacă eu consider că nu este în siguranţă, ne vom muta într-un alt oraş, fără îndoială. De fapt, este o întrebare foarte justă. Dacă ne gândim că nu e sigur, o să mutăm meciurile din oraşul respectiv. Deci, dacă vreun oraş ni se pare că ar putea fi puţin periculos pentru Cupa Mondială sau pentru Jocurile Olimpice (din 2028), ştii unde au loc Jocurile Olimpice, dar pentru Cupa Mondială în special, pentru că se joacă în atâtea oraşe, nu o să permitem asta. Vom schimba lucrurile puţin. Dar sper că asta nu se va întâmpla.”

Tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială, la care vor participa 48 de echipe, este programată pentru 5 decembrie, la Washington, D.C.