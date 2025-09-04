Turcia a învins Georgia, la Tbilisi, cu 3-2, în preliminariile CM 2026

Echipa naţională a Turciei a învins joi seara, în deplasare, scor 3-2, echipa naţională a Georgiei, în cadrul grupei E din calificările europene pentru Cupa Mondială 2026.

Oaspeții au jucat în inferioritate din minutul 71

Turcia a deschis repede scorul la Tbilisi, unde „madrilenul” Arda Guler a pasat şi fundaşul Mert Muldur a înscris. Jucătorii lui Montella au înscris al doilea gol în finalul reprizei întâi, prin Kerem Akturkoglu, şi au intrat la pauză cu avantaj de două goluri.

Akturkoglu a făcut 3-0 în minutul 52 şi meciul părea jucat. Zuriko Davitashvili a redus din diferenţă în minutul 63, pentru ca în minutul 71 Bariş Alper Yilmaz să primească un cartonaş roşu în urma unei verificări VAR şi turcii să rămână în zece.

În acelaşi minut a fost eliminat şi selecţionerul Georgiei, fostul internaţional francez Willy Sagnol şi meciul a devenit unul dificil pentru echipa semilunii.

La georgieni a intrat, în minutul 81, şi jucătorul Craiovei, Anzor Mekvabishvili, iar în al optulea minut al prelungirilor Kvaratskhelia a înscris al doilea gol al gazdelor. Însă Georgia nu a mai avut forţă şi timp pentru egalare, cedând cu 2-3 în faţa Turciei.

Acesta a fost primul meci din grupa E, acolo unde se mai află Bulgaria şi Spania.