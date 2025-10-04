Turcia: Gol şi assist pentru Hagi în Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2

Jucătorul român Ianis Hagi a marcat primul gol pentru noua sa echipă, Alanyaspor, care a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu Genclerbirligi.

Titularizat de antrenorul Huseyin Eroglu, Ianis Hagi a transformat extraordinar o lovitură liberă de la 25 de metri, în minutul 14, trimiţând mingea în vinclul porţii şi deschizând scorul. Zuzek a egalat pentru gazde, în minutul 66, însă trei minute mai târziu Ianis Hagi a dat pasa decisivă din care Ui-Jo Hwang a înscris şi Alanyaspor se afla din nou în avantaj. Mbaye Niang a egalat pentru gazde, în minutul 76, iar Hagi a ieşit de pe teren în minutul 77.

S-a terminat egal, 2-2, rezultat care o duce pe Alanyaspor pe locul 9 în clasament, cu 10 puncte, în timp ce Genclerbirligi e pe locul 14, cu cinci puncte.