Turul Spaniei: 17 manifestanţi pro-palestinieni au primit amenzi de câteva mii de euro

Prezenţi în număr mare pe traseul ultimei ediţii a Turului Spaniei, manifestanţii pro-palestinieni au fost actori cu drepturi depline în această ediţie din 2025. Unii dintre ei au fost sancţionaţi în urma acţiunilor lor, primind amenzi de câteva mii de euro, relatează RMC Sport.

Mobilizări timp de trei săptămâni pe drumuri, etape scurtate pentru a evita ca plutonul să fie prins în fluxul de manifestanţi pro-palestinieni, un podium la Madrid care în final nu a mai avut loc duminica trecută, sau mai bine zis a avut loc, dar în parcarea unui hotel… Ediţia 2025 a Turului Spaniei va rămâne pentru totdeauna marcată de amploarea mobilizărilor legate de situaţia palestinienilor din Gaza.

În vizorul manifestanţilor: Israelul şi, prin urmare, echipa Israel-Premier Tech participantă la această Vuelta. Aceştia nu au încetat să se facă auziţi pe parcursul zilelor, cerând excluderea echipei – care a fost totuşi prezentă până la final. Cicliştii echipei au fost chiar vizaţi în anumite etape, indivizi intrând direct pe şosea pentru a le bloca trecerea cu ajutorul unor bannere mari.

În Spania, Poliţia Naţională şi Garda Civilă au decis să deschidă o anchetă în legătură cu incidentele care au avut loc în etapa a 12-a (Laredo-Los Corrales de Buelna), etapa a 14-a (Avilés-Alto de la Farrapona) şi etapa a 15-a (A Veiga-Monforte de Lemos).

17 manifestanţi au fost deja amendaţi de Comisia de stat spaniolă împotriva violenţei, rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în sport. Li s-au aplicat amenzi cuprinse între 3.000 şi 4.000 de euro.