Turul Spaniei 2026 pleacă din Principatul Monaco

Startul ediției 2026 a Turului ciclist al Spaniei se va da în Principatul Monaco, au anunțat sâmbătă organizatorii, citați de AFP.

Prima etapă, un contratimp de 9,6 km, va avea un iz de Formula 1, urmând să se deruleze pe străzile din Monte Carlo, cu startul în Place du Casino și sosirea pe Bulevardul Albert, unde este trasată anual linia de sosire a Marelui Premiu automobilistic din Principat.

Va fi pentru al treilea an consecutiv când marele start din La Vuelta se va da în străinătate, după Lisabona în 2024 și Torino în 2025 și, totodată, pentru a șaptea oară în istoria Turului Spaniei.

Monte Carlo va deveni cu această ocazie primul oraș din care s-au lansat toate trei mari tururi cicliste, după ce a găzduit deja startul Turului Italiei în 1968 și pe cel al Turului Franței în 2009.