Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk: Prezentarea celei mai așteptate lupte de box din 2024

Una dintre cele mai așteptate lupte din ultimii ani în boxul profesionist va avea loc pe 17 februarie, la Riad, în Arabia Saudită. Britanicul Tyson Fury și ucraineanul Oleksandr Usyk vor disputa meciul de unificare a centurilor la categoria grea.

Fury deține centura WBC la categoria grea, în timp ce ucraineanul are centurile WBA, IBF și WBO. Învingătorul va deveni primul campion mondial cu centurile unificate la categoria grea după Lennox Lewis, care a reușit această performanță în 1999 și 2000.

Tyson Fury

Vârstă: 35

Înălțime: 2.06 metri

Bilanț: 34 victorii, 0 înfrângeri, 1 remiză (24 prin KO)

Poreclă: Gipsy King

Oleksandr Usyk

Vârstă: 36

Înălțime: 1.91 metri

Bilanț: 21 de victorii, 0 înfrângeri (14 prin KO)

Poreclă: Pisica

Ce spun pugiliștii despre această luptă

Imediat după ce s-a anunțat lupta de la Riad, Tyson Fury le-a dat o replică celor care l-au acuzat că nu își dorește să se lupte cu Usyk, având în vedere problemele pe care le-a avut în confruntarea cu Francis Ngannou. „Sunt la fel de încântat ca săptămâna trecută, luna trecută și acum trei luni sau acum șase luni, când știam că lupta va avea loc”, a spus Tyson Fury, pentru ca apoi să treacă la numeroase amenințări.

„O să-l eliberez pe ucrainean de toate centurile, îl voi rupe. Este un omuleț, un iepure. Fugi, iepure, fugi. Știi ce urmează! Vei fi zdrobit în bucăți. I-ai învins pe toți ceilalți, dar nu l-ai învins încă pe Tyson Fury. Ești rătăcit, nu mai poți învinge, nu mă poți învinge niciodată. Dacă mă bați în visele tale, mai bine te trezești și îți ceri scuze”, a amenințat Fury.

De cealaltă parte, Usyk a avut un discurs mult mai echilibrat și plin de respect la adresa lui Fury. „Voi vorbi în ring. Te oprești, Fury? Suficient ce ai spus până acum? Sunt un om mai scund, dar voi fi campion”, a răspuns Usyk.

„Lupta mea cu Fury a fost oficializată în sfârșit pentru că au fost foarte puțini oameni implicați. Și-a sunat managerul și m-a invitat pe mine și pe copiii mei să-l vizităm. Cred că am ajuns la un acord pentru că foarte puțini oameni au fost implicați. Oamenii care nu aveau ce să caute la negocieri au fost excluși și asta a dus la semnarea contractului”, a spus Usyk.

De asemenea, el a menționat că nu dorește să-l atace pe Tyson Fury înaintea acestei confruntări, folosindu-se de victoria controversată pe care a obținut-o contra lui Francis Ngannou.

„Sunt bărbat, nu fac astfel de lucruri. Tyson Fury îmi este mai apropiat decât Ngannou. Ngannou e un om drăguț și îl respect, dar pur și simplu eu nu folosesc trucuri murdare. Am copii și ei mă urmăresc. Mulți oameni mă urmăresc. În primul rând, trebuie să fii o persoană bună care se comportă frumos”, a completat Usyk.

Cum arată lupta dintre Tyson Fury și Oleksandr Usyk la casele de pariuri

Confruntarea dintre Tyson Fury și Oleksandr Usyk stârnește un interes ridicat și în rândul amatorilor de pariuri sportive. Unele platforme au afișat deja cotele, iar favorit este Tyson Fury, cu un mic avantaj.

Tyson Fury – cota 1.75

Oleksandr Usyk – cota 2.15

Egalitate – cota 15.00

Bookmakerii acordă cota 1.36 ca lupta să ajungă la final și 2.80 să se încheie înainte. Cota pentru un succes la puncte al lui Tyson Fury este 2.45, iar prin KO/TKO/DQ ori decizie tehnică este 4.30. Oleksandr Usyk are 2.75 să câștige la puncte și 6.40 prin KO/TKO/DQ sau decizie tehnică.

Anthony Joshua îl vede favorit pe Usyk

Cunoscutul pugilist Anthony Joshua a vorbit și el despre această luptă și a afirmat că Usyk are un avantaj în confruntarea din luna februarie. „Usyk este un luptător fenomenal și are o echipă grozavă în jurul lui. Ești la el de bun ca echipa ta și el are o echipă foarte bună. Și, după ce am fost în ring cu el și l-am studiat, cred că el este un pugilist de top”, a comentat Anthony Joshua.

Inițial, lupta dintre cei doi trebuia să aibă loc pe 23 decembrie 2023, însă problemele pe care le-a avut Fury în meciul cu Ngannou l-au determinat să amâne un pic lupta. Fury a început pregătirile cu șapte săptămâni înaintea galei, semn că nu mai dorește să obțină o victorie contestată.

