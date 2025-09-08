U BT Cluj a câștigat turneul amical ”Nurvil Autumn Cup” după victoria cu AEK Atena

U BT Cluj a învins, luni, AEK Atena, scor 95-93 (47-42), în al doilea amical din intersezon.

Astfel, două victorii la turneul amical ”Nurvil Autumn Cup”, clujenii au câştigat turneul amical, care se încheie marţi cu partida CS Vâlcea – AEK Atena.

AEK Atena a obţinut medalia de bronz în Liga Campionilor şi în campionatul elen.

Primul meci oficial intern din acest sezon va avea loc însă în 20 septembrie, Supercupa României, cu CSO Voluntari, deţinătoarea Cupei.