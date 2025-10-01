U BT Cluj, înfrângere pe teren propriu la primul meci din EuroCup

U BT Cluj a început cu un eșec parcursul din noul sezon de EuroCup. Campioana României a cedat miercuri, pe teren propriu, în fața a 6.881 de spectatori, cu 98-90 în duelul cu Bahceşehir College Istanbul, semifinalista ediției precedente.

Echipa pregătită de Mihai Silvășan se pregătește acum pentru debutul în Liga Adriatică, programat pe 11 octombrie. Printre cei mai buni marcatori ai clujenilor s-au numărat Russell (21 de puncte), Molinar (20), Creek (18) și Miletic (17), în timp ce oaspeții au răspuns prin Flynn (24), Hale (16), Akpinar (13) și Sipahi (11).

În Grupa A, Slask Wroclaw a trecut cu 95-85 de Neptunas Klaipeda, Hapoel Ierusalim a câștigat la Hamburg cu 100-85, iar Aris Salonic s-a impus în deplasare la Veneția, 85-81. Etapa se încheie cu disputa dintre Cedevita Olimpija Ljubljana și Baxi Manresa.