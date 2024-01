U-BT Cluj-Napoca merge excelent în EuroCup! Echipa ardeleană a câștigat al 10-lea meci

Echipa masculină de baschet U-BT Cluj-Napoca a reuşit a zecea sa victorie în Grupa B a competiţiei EuroCup.

U-BT Cluj-Napoca a obținut a 10-a victorie în actuala ediție a EuroCup

Formația ardeleană a învins echipa greacă Aris Midea Salonic, în BT Arena din Cluj-Napoca, cu 90-74 (45-38).

“U” şi-a asigurat victoria încă din sfertul al treilea, iar cu zece minute înainte de final conducea la peste 20 de puncte pe tabela de marcaj.

Cei mai buni oameni ai clujenilor au fost Emanuel Căţe, cu 18 puncte, 4 recuperări, Bryce Jones, 17 p, 5 rec, 4 pase decisive, Andrija Stipanovic, 16 p, 4 rec, Dennis Seeley, 13 p, 5 pd. De la oaspeţi s-au evidenţiat Silvio De Sousa, 14 p, 3 rec, Jonathan Stark, 13 p, 6 pd.

„Sunt foarte fericit pentru această victorie, însă nu pentru mine, ci pentru modul în care jucătorii mei au arătat pe teren.

Am arătat multă pasiune și un baschet bun iar, dacă în prima repriză, meciul a fost echilibrat, cred că, în a doua repriză, am fost în control. Am avut energie, intensitate și o atitudine excelentă așa că sunt extrem de satisfăcut și fericit.

E doar o victorie în sezonul regulat, mai avem patru meciuri de jucat, dintre care trei în deplasare.

Avem un program dificil, însă ne vom concentra pe fiecare joc și sperăm să avem aceeași atitudine în fiecare meci în care intrăm pe teren”, a declarat antrenorul Mihai Silvășan după meci.

U-BT Cluj-Napoca este sigură de prezența în faza următoare a EuroCup

În alte meciuri, 7bet-Lietkabelis Panevezys a pierdut acasă cu campioana Dreamland Gran Canaria, scor 84-92, iar Turk Telekom Ankara a trecut de Dolomiti Energia Trento cu 78-70.

Clasament: Dreamland Gran Canaria, Mincidelice JL Bourg-en-Bresse (ambele cu 11 victorii și 2 înfrângeri), U-BT Cluj-Napoca (10-4), ratiopharm Ulm (8-6), Aris Midea Salonic, Dolomiti Energia Trento, Buducnost VOLI Podgorica (toate 6-8), Turk Telekom Ankara, 7bet-Lietkabelis Panevezys (ambele 5-9) și Slask Wroclaw (2-12).

Primele două se califică în sferturile de finală, iar echipele de pe locurile 3-6 vor juca în play-off-ul pentru această fază a competiței.

Altfel spus, campioana României, care pe 17 ianuarie, va juca în deplasare cu ratiopharm Ulm, și-a asigurat prezența în faza următoare.

U-BT Cluj-Napoca nu mai poate fi depășită de ocupanta locului 7, Buducnost, deoarece la egalitate de victorii se iau în calcul rezultatele directe, 89-74 și 79-77 pentru echipa din Ardeal.