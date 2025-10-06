U Cluj a decis soarta antrenorului Ioan Ovidiu Sabău

Oficialii lui U Cluj și Ioan Ovidiu Sabău au avut astăzi ședința în care s-a lămurit viitorul în privința băncii tehnice. Sabău a cerut o întâlnire cu conducerea și a cerut rezilierea contractului, însă șefii lui U Cluj au reușit să-l convingă pe bancă în continuare.

De altfel, șeful lui U Cluj, Radu Constantea a trasnmis, imediat după înfrângerea cu Csikszereda, că vrea să continuie cu Sabău.

„Vrem să continuăm cu Neluțu Sabău. Au fost mai multe discuții în care a vrut să renunțe, dar am fost inspirați că am reușit să-l convingem. Vom încerca și acum. Nu. Repet, o să avem o discuție și vom analiza atent ce își dorește. Dar suntem convinși că putem să redresăm situația, chiar dacă nu arătăm foarte bine. Toți ne-am fi dorit să avem un alt start de sezon.

Încercăm să înțelegem situația, e o presiune foarte mare pe el și și-ar fi dorit să aibă rezultate mai bune. Ăsta e fenomenul și trebuie să trecem peste el. Cred că prima dată președintele e vinovat într-un club. Cu siguranță avem o vină, cred că puteam face lucruri mai bune în vară. Jucătorii sunt cu banii la zi, condițiile sunt bune, dar sunt convins că președintele e primul vinovat. Conducerea are vina cea mai mare.

Am o responsabilitate și cel mai ușor este să pleci acasă. Nu iau în calcul asta (n.r. să demisioneze), dar dacă există cineva dispus să vină și este mai capabil, atunci sunt gata să fac un pas în față. Clar erau așteptări foarte mari și . Există această presiune și trebuie să învățăm să o gestionăm. U Cluj e acum pe locul 9 și nu-și propune mereu să se bată la primele locuri.

Nu m-am gândit la absolut niciun nume, vreau să am o discuție cu Neluțu Sabău. Sper să nu ne gândim la un alt nume”, a spus Radu Constantea, la câteva ore după ce Sabău a transmis că vrea rezilierea contractului.