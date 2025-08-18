U Cluj a învins Farul, cu 1-0, în deplasare, deși a jucat în inferioritate din minutul 10

Formaţia Universitatea Cluj a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Farul Constanţa, în etapa a şasea a Superligii. Clujenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 10.

Cristea a fost eliminat pentru fault din postură de ultim apărător

Unicul gol al meciului a fost marcat de Mikanovic, în minutul 4.

Universitatea Cluj a rămas în inferioritate numerică din minutul 10, după ce Iulian Cristea a fost eliminat după un fault asupra lui Işfan din postura de ultim apărător.

Farul Constanţa: Buzbuchi – Furtado Pereira (Fabinho -46), Larie, Ţîru, Ganea – Ramalho (Cojocaru – 46), Dican (Seruca – 62), Radaslavescu – Vînă (Markovic – 73), Işfan, Tănasă (Sima – 83). Antrenor: Ianis Zicu

U Cluj: Chirilă – Mikanovic, Codrea, I. Cristea, Chipciu – Simion, Artean – Bic (Fabry – 60), Nistor, Gheorghiţă (Silva – 60) – Lukic (Trică – 90). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Cartonaşe galbene: Ramalho (20), Seruca (67) / Lukic (29), Simion (80)

Cartonaş roşu: Cristea (10)

Arbitri: Florin Andrei – Vasile Marinescu, Alexandru Vodă – Lucian Rusandu

Camera VAR: Sorin Costreie, Andrei Antonie

Observatori: Augustus Constantin, Viorel Anghelinei