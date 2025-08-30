U Cluj a învins Unirea Slobozia, în deplasare, cu 1-0, și a urcat pe locul 5 în Superliga

Articol de Gabriel Ion - Publicat sâmbătă, 30 august 2025, ora 21:15,
Unirea Slobozia – U Cluj 0-1
Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a opta din Superligă.

Nistor a marcat singurul gol

În prima repriză a meciului de la Clinceni ocaziile de poartă au lipsit, Dragu şutând pe lângă în minutele 25 şi 41, în timp ce Simion a dat replica pentru oaspeţi, în minutul 42.

Purece l-a pus la încercare pe Gertmonas, în minutul 50, trimiţând de la 16 metri pe direcţia goalkeeperului oaspeţilor.

Trei minute mai târziu Dan Nistor a marcat cu un şut din careu, după o pasă primită de la Atanas Trică, şi clujenii au deschis scorul.

Tot Nistor a fost aproape de gol în minutul 70, când a ratat de puţin ţinta, iar Dorin Codrea l-a imitat în minutul 82.

U Cluj s-a impus cu 1-0 în faţa Unirii Slobozia şi echipa lui Sabău este pe locul 5, cu 12 puncte, în timp ce Unirea are 11 puncte şi se află pe locul 8.

