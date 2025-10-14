U Cluj a luat un atacant nigerian

Atacantul nigerian Taiwo Qaudri (19 ani) este noul jucător al Universităţii Cluj, însă va putea evolua oficial în alb şi negru doar după ce va obţine viza de lungă şedere în România, a anunţat clubul clujean.

Fotbalistul nu este la prima experienţă peste graniţă

Tânărul jucător s-a aflat sub observaţia staff-ului tehnic în ultimele săptămâni, evoluând în cele două meciuri amicale cu ASA Târgu Mureş.

În ultimul joc de pregătire cu echipa din liga secundă, care s-a încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea „studenţilor”, Taiwo a reuşit să marcheze un hattrick în prima repriză.

În ţara natală, noul atacant al Universităţii Cluj a fost legitimat la clubul Jimmy Football Academy.

Fotbalistul ofensiv nu este la prima experienţă peste graniţă. În sezonul 2024/2025, acesta a evoluat în Israel pentru echipa de tineret a celor de la Bnei Sakhnin FC.