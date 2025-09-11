”U” Cluj a oficializat transferul de la CFR

FC Universitatea Cluj deschide etapa a noua a Superligii cu o partidă pe teren propriu în compania celor de la Rapid București, programată vineri, de la ora 21:00, se arată pe site-ul oficial al echipei.

Totodată, acest duel poate consemna și debutul în tricoul „studenților” al lui Virgiliu Postolachi, cel mai recent transfer al echipei noastre. Atacantul care a evoluat ultima dată pentru CFR a descris adversarul Universității și a vorbit despre eficacitatea sa împotriva formației bucureștene.

”Rapid e o echipă foarte bună, o să fie un meci foarte greu, din toate punctele de vedere. Sunt încrezător în mine, pentru că mereu împotriva lor am dat gol și pentru moralul meu e un plus, dar tot cele trei puncte contează, pe care trebuie să le păstrăm acasă. E o motivație în plus să fim prima echipă care îi învinge, va fi un meci greu, cum am zis, dar o să dăm totul pe teren. Vor fi mulți suporteri și e o șansă să le arăt că am venit să ajut și să mă lupt pentru culorile noastre. Voi da totul pe teren să încerc să dau gol, dar dacă ajut echipa să ia trei puncte și nu reușesc să marchez, voi fi la fel de bucuros”, a declarat Postolachi.

Vârful moldovean se felicită pentru alegerea făcută și e convins că se va integra în scurt timp la „U”.

„Pentru mine, aceasta a fost cea mai bună soluție. Voiam să găsesc un club care să aibă încredere în mine, la care să joc și să mă dezvolt ca persoană și ca jucător, iar „U” Cluj asta îmi oferă. Sper că, odată ce am venit aici, totul va fi bine. Îi cunosc pe aproape jumătate dintre băieții din vestiar, sunt sigur că o să mă adaptez foarte repede și o să mă accepte.”

Postolachi știe ce așteaptă suporterii Universității de la el și e pregătit să pună umărul la realizarea obiectivelor.

”E normal să fie presiune, mai ales la un club ca „U”, care are mulți suporteri și își doresc mult rezultate pozitive, dar eu sunt obișnuit cu presiunea. La orice club la care am fost a existat o presiune importantă, deci sunt pregătit, nu îmi e frică de nimic. O să mă lupt pe teren, o să fiu muncitor și vreau să aduc rezultate echipei”, a completat noul atacant al „Șepcilor roșii”.