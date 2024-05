U Cluj a reacționat după ce Becali a dezvăluit că îl vrea pe Chipciu: „Nu știu de ce se tot vorbește!”

FCSB vrea să se întărească în această vară pentru a face față atât în campionat cât și în cupele europene. Gigi Becali a dezvăluit că îl dorește pe Alexandru Chipciu.

Reacția celor de la U Cluj nu a întărziat să apară. Iată ce au spus cei din conducere despre experimentatul jucător.

„Nu știu de ce se tot vorbește!”

„El mai are contract cu noi, nu știu de ce se tot vorbește. El are contract încă un an de zile. Chiar nu știu de unde tot apar astea. Nu s-a pus problema să ne sune cineva, să discutăm cu cineva”, a declarat Gabi Giurgiu, directorul sportiv al ardelenilor, conform Sport pe Surse.